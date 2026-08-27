Вийшов трейлер серіалу про пограбування '12 12 12' з Ентоні Макі та Джеймі Дорнаном (відео)

Прем'єра серіалу запланована на 13 листопада 2026 року.

Стрімінговий сервіс Apple TV показав перший тизер кримінального серіалу про пограбування "12 12 12".

Серіал охоплює три окремі етапи, пов'язані з пограбуванням у швейцарському Цюріху: 12 місяців планування, 12 годин під час самого пограбування та 12 днів після пограбування. Протягом усього цього часу ФБР переслідує організатора злочину по всій Європі.

Головні ролі в серіалі виконали Ентоні Макі, найбільш відомий за роллю Сема Вілсона, Сокола та згодом Капітана Америка, в кіновсесвіті Marvel, та Джеймі Дорнан (фрнашиза "50 відтінків сірого"). Раніше обоє акторів також знялися разом в науково-фантастичному горорі "Межа часу" 2019 року.

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Також в проєкті задіяні Джек Кесі ("Дедпул 2", "Вбивця", "Геллбой: Горбань", серіали "Штам", "Завдання"), Кейлі Ріс ("Милосердя", "Оселя зла", серіал "Справжній детектив: Нічна країна"), Олафур Даррі Олафссон ("Пісенний конкурс Євробачення: Історія вогненної саги", серіали "Розрив", "Друзі та сусіди"), Агат Руссель ("Титан") та інші.

Щонайменше один епізод шоу, пілотний, зняла Карі Скогланд, яка раніше працювала над серіалами "Вбивство", "Картковий будинок", "Американці", "Ходячі мерці", "Каратель", "Оповідь служниці", "Сокіл і Зимовий солдат" та багатьма іншими.

Прем'єра серіалу запланована на 13 листопада 2026 року.

Перший сезон налічуватиме вісім епізодів, перші два з яких вийдуть одночасно. Фінал сезону покажуть 25 грудня.

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