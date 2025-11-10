Прем'єра відбудеться на початку 2026-го.

Кіану Рівз повертається на екрани у новій ролі. Вийшов трейлер комедії "Дурна вдача", де зірка "Джона Уіка" та "Матриці" зіграє ангела-охоронця. Прем'єра запланована на 1 січня 2026 року.

На YouTube з'явився перший український трейлер фільму "Дурна вдача" режисера Азіза Ансарі. У центрі сюжету хлопець Ардж зі справді "дурною вдачею". Він мешкає у своїй автівці та мріє про одну дівчина, яка навіть не знає про його існування. Одного вечора у життя хлопця втручається ангел Габріель і вирішує доказати Арджу, що багатство насправді не здатне змінити все докорінно.

Ангел обмінює життя простака із заможним підприємцем Джеффом. Однак, ця витівка Габріеля не залишається непоміченою. За таку самодіяльність він стає вигнанцем на небесах і опиняється серед смертних. Умовою повернення є "завдання із зірочкою": ангелу потрібно переконати Арджа відмовитися від розкішного життя.

Окрім Рівза, головні ролі зіграли Сет Роґен ("Шалені гроші", "Ніч перед похміллям"), Сандра О (серіали "Вбиваючи Єву" та "Анатомія Грей"), Кеке Палмер ("Шахрайки з Волл-Стріт", "Ноу"), Стівен Гендерсон ("Дюна") та інші. Що цікаво, роль Арджа виконує сам режисер Азіз Ансарі.

Дурна вдача - трейлер

Старт показу комедії "Дурна вдача" в українських кінотеатрах відбудеться з початком нового року - 1 січня.

