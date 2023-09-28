Загалом до міжнародної програми цьогорічного кінофестивалю увійдуть сім фільмів та один спеціальний показ.

Організатори сьомого кінофестивалю Київський тиждень критики, який цього року пройде з 12 до 18 жовтня, оголосили міжнародну програму та спеціальний показ поза програмою.

Загалом міжнародна секція фестивалю складатиметься з семи фільмів, шість з яких вже відомі, а ще один буде оголошений трохи згодом, повідомили організатори фестивалю в своєму Телеграм-каналі.

"Анатомія падіння" Жюстін Тріє – лауреат Золотої пальмової гілки 2023.

"Опале листя" фінського режисера Акі Каурісмякі – фільм, герої якого стали окрасою постера міжнародної програми.

"Солодкий схід" – картина, яка мала світову прем’єру на каннському "Двотижневику режисерів". Це режисерський дебют незалежного оператора Шона Прайса Вільямса ("Гарні часи" братів Сефді) за сценарієм знаного кінокритика Ніка Пінкертона.

"Химера" – ще один фільм із програми Канн. Це нова робота італійської режисерки Аліче Рорвахер, яка у 2018 році була представлена на Київському тижні критики стрічкою "Щасливий Лазар".

"Знамення" – дебютний повний метр бельгійського репера конголезького походження Балоджі, який за свою роботу отримав у Каннах нагороду "Новий голос" у програмі "Особливий погляд".

"Тотем" – стрічка, яка принесла мексиканській режисерці Лілі Авілес Приз екуменічного журі Берлінського міжнародного кінофестивалю.

Крім того, поза межами кураторської програми буде проведений ексклюзивний показ нової роботи режисера Педро Альмодовара "Дивний спосіб життя" з Ітаном Гоуком та Педро Паскалем, який також був вперше показаний в Каннах 2023.

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Київський тиждень критики 2023 – що відомо

Вже сьомий за рахунком кінофестиваль Київський тиждень критики відбудеться з 12 до 18 жовтня 2023 року. В рамках цьогорічного фестиваля кіноманам покажуть одразу кілька програм:

програма "Жіноча роль" – присвячена легендарним українським акторкам. Серед фільмів програми – мелодрама Сергія Параджанова "Квітка на камені" (1962), драма Юрія Іллєнка "Лісова пісня. Мавка" (1982), історичний фільм Івана Кавалерідзе "Прометей" (1935) та ще три фільми.

міжнародна ретроспектива "Людина з кіноапаратом" – розповідають про тих, хто робить кіно, і хто його дивиться. Серед фільмів програми – нуарна драма Біллі Вайлдера "Бульвар Сансет" (1950), комедійний байопік Тіма Бертона "Ед Вуд" (1994), драма Пола Томаса Андерсона "Ночі в стилі буґі" (1997) та ще три фільми.

програма "Фокус: Україна – Польща" – покаже шість прем’єр сучасних хітів українського та польського виробництва. Серед фільмів програми – нуарна драма Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада" (2023), драма Тоні Ноябрьової "Ти мене любиш?" (2023), драма Аґнєшки Голланд "Зелений кордон" (2023) та ще три фільми.

З повною програмою фестивалю можна ознайомитися за посиланням.

Також в рамках цьогорічного Київського тижня критики вручатиметься шоста Національна премія кінокритиків "Кіноколо". Серед цьогорічних фаворитів – фільми "Степне", "Ля Палісіада", "Люксембург, Люксембург" і "20 днів у Маріуполі".

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