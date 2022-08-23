Однак в Росії всіма силами намагаються не допустити односторонній відхід компанії з ринку, тому погрожують судом.

Канадська компанія IMAX заборонила росіянам використовувати свою технологію навіть для показу фільмів локального виробництва. Про це заявив генеральний директор кіномереж "Сінема Парк" і "Формула кіно" Олексій Васясін, пише РБК.

Так, Васясін стверджує, що обладнання, за допомогою якого застосовується технологія IMAX, належить російським прокатникам, проте використовувати його без дозволу канадської компанії - неможливо.

"У нас дуже жорсткий контракт з ними, за яким вони зобов'язані тут працювати. Якщо до кінця поточного року вони про цей контракт не згадають, буде суд", - заявив Васясін.

Нагадаємо, раніше рссіяне знайшли спосіб обійти санкції і будуть нелегально показувати закордонні фільми. Вони створили так званий "кінопродукт" - російський фільм Разом з голлівудським.

Також УНІАН писав, що Netflix починає співпрацю з Україною, українським кінематографістам нададуть гранти.

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