Російські кіномережі "Сінема парк" і "Формула Кіно" транслюватимуть так звані "кінопродукти" - російські фільми разом з голлівудськими. Так креативно вони вирішили обійти санкції, які забороняють показувати фільми іноземного виробництва, пише "Медуза".
Так, з 1 серпня вийде Російський мультфільм "Кощій. Початок" разом з голлівудським "Посіпаки: Грювітація". Ціна сеансу буде визначатися в залежності від того, в якому місті розташований кінотеатр і у скільки транслюють цей "кінопродкут". Передбачається, що на одному глядачеві зароблять від 168 до 670 рублів (від 99 до 450 гривень).
Де саме кіномережа візьме копію "Посіпак" - не повідомляється. Однак раніше в РФ кінотеатри почали показувати фільми, завантажені з торрентів. Не виключено, що вони продовжать займатися піратством.
Нагадаємо, Netflix починає співпрацю з Україною, українським кінематографістам нададуть гранти.
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