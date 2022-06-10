Відомий всьому світу театр опери та балету оскандалився своєю афішею.

Італійський театр опери та балету La Scala вирішив відкривати сезон оперою Модеста Мусоргського "Борис Годунов". Дирекція закладу виступає проти того, щоб бойкотувати російську культуру, тому найближчим часом будуть представлені "Лускунчик" і "Лебедине озеро" Чайковського і "Ромео і Джульєтта" Прокоф'єва. Про це стало відомо на прес-конференції директора театру Домініка Мейєра.

"Я проти полювання на відьом, я проти скасування російських творів і, коли читаю Пушкіна, не ховаюся", - сказав директор театру.

Зазначимо, La Scala - один з найвідоміших театрів світу, розташований в Мілані. У театрі виступали такі видатні українські артисти як Соломія Крушельницька, Євгенія Зарицька, Марія Стеф'юк, Вікторія Лук'янець, Лев Сибіряков та інші.

Нагадаємо, Ольга Сумська закликала до світового бойкоту росіян. Актриса театру і кіно запевняє, що тільки так можна захистити себе від пропаганди, яку сіє РФ.

Також УНІАН писав, що Лозниця в Каннах виступив проти "бойкоту російськомовної культури".

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