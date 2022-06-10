Італійський театр опери та балету La Scala вирішив відкривати сезон оперою Модеста Мусоргського "Борис Годунов". Дирекція закладу виступає проти того, щоб бойкотувати російську культуру, тому найближчим часом будуть представлені "Лускунчик" і "Лебедине озеро" Чайковського і "Ромео і Джульєтта" Прокоф'єва. Про це стало відомо на прес-конференції директора театру Домініка Мейєра.
"Я проти полювання на відьом, я проти скасування російських творів і, коли читаю Пушкіна, не ховаюся", - сказав директор театру.
Зазначимо, La Scala - один з найвідоміших театрів світу, розташований в Мілані. У театрі виступали такі видатні українські артисти як Соломія Крушельницька, Євгенія Зарицька, Марія Стеф'юк, Вікторія Лук'янець, Лев Сибіряков та інші.
Нагадаємо, Ольга Сумська закликала до світового бойкоту росіян. Актриса театру і кіно запевняє, що тільки так можна захистити себе від пропаганди, яку сіє РФ.
Також УНІАН писав, що Лозниця в Каннах виступив проти "бойкоту російськомовної культури".