Зйомки стартують у 2026 році.

Стримінговий сервіс Amazon офіційно підтвердив, що зірка "Гри престолів" Софі Тернер зіграє Лару Крофт у новому серіалі за мотивами Tomb Raider, пише The Hollywood Reporter.

Англійська акторка, сценаристка і телевізійний продюсер Фібі Воллер-Брідж, яка давно зізнавалася в коханні до ігрової франшизи, почала розробку Tomb Raider на початку 2023 року. У травні 2024-го Prime Video замовив повноцінний серіал. Виробництвом займаються Crystal Dynamics (розробники гри), Story Kitchen і Amazon MGM Studios.

"Я неймовірно рада оголосити, що неповторна Софі Тернер стане нашою Ларою, а разом з нею зібрана приголомшлива команда. Не так часто випадає шанс створювати серіал такого масштабу про персонажа, з яким ти виросла. Усі, хто бере участь у проєкті, по-справжньому захоплені Ларою і володіють її ж зухвалістю, сміливістю і почуттям гумору. Готуйте артефакти - Крофт повертається", - сказала Воллер-Брідж.

Відео дня

Повідомляється, що до проєкту також долучився Чад Годж як співошоураннер разом із Воллер-Брідж. Початок зйомок призначено на 19 січня 2026-го. Режисером і виконавчим продюсером виступить Джонатан Ван Таллекен.

Варто зазначити, що Тернер ще наприкінці минулого року стала головним претендентом на культову роль, обійшовши в шорт-листі таких актрис, як Маккензі Девіс, Емма Макі та Люсі Бойнтон.

"Для мене величезна честь зіграти Лару Крофт. Вона - культовий персонаж, який так багато значить для мільйонів людей, і я віддаю цій ролі все, що в мене є... Не можу дочекатися, коли ви побачите, що ми готуємо", - зазначила актриса.

Нагадаємо, днями Софі Тернер зізналася, що випадково розірвала заручини відомої пари.

Вас також можуть зацікавити новини: