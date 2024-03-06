"Любов, брехня та кровопролиття" – це новий фільм від культової студії А24.

18 квітня 2024 року в українських кінотеатрах вийде кримінальний екшн-трилер "Любов, брехня та кровопролиття" (Love Lies Bleeding), головну роль у якому виконала зірка "Сутінок", номінантка на "Оскар" та "Золотий глобус" за роль у фільмі "Спенсер: Таємниця принцеси Діани" Крістен Стюарт.

У новому фільмі Стюарт зіграла відлюдькувату менеджерку тренажерного залу, що зближується з амбітною бодибілдеркою, яка в гонитві за своєю мрією прямує у Вегас. Їхня пристрасть виливається в небезпечну пригоду, що затягне їх обох у тенета злочинних зв’язків.

Партнеркою Стюарт на екрані стала Кеті М. ОʼБраєн – зірка гучних проектів Disney "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" та "Мандалорець". Образ головного антагоніста втілив чотирикратний номінант на "Оскар" Ед Гарріс ("Світ Дикого заходу", "Шоу Трумена"). Також у фільмі зіграли Джена Мелоун ("Голодні ігри"), Дейв Франко ("Ілюзія обману", "Денна зміна") та Анна Баришнікова ("Манчестер біля моря").

Режисеркою фільму виступила Роуз Ґласс, чий повнометражний дебют, хорор "Свята Мод" був номінований на премію BAFTA як найкращий британський фільм року та найкращий дебют. Музику написав Клінт Менселл, автор саундтреків до фільмів "Привид у броні", "Чорний лебідь" та "Реквієм за мрією".

"Любов, брехня та кровопролиття" – це новий фільм від студії А24, відомої за номінованою цього року на п'ять "Оскарів" картиною "Зона інтересу" Джонатана Ґлейзера, оскароносними стрічками "Все завжди й водночас" Деніела Шайнерта і Дена Квана, "Кит" Даррена Аранофскі, "Місячне сяйво" Баррі Дженкінса, а також серіалами "Сварка" та "Ейфорія".

Світова премʼєра фільму відбулася на цього року на головному фестивалі незалежного кіно у США "Санденс". Також картина була показана на Берлінському міжнародному кінофестивалі 2024 року.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6 із 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 91% схвалення від критиків. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі дали йому 72 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Американське профільне видання Variety описало стрічку як "дику і кричущу", зазначивши, що ця робота "перевершує очікування". Журнал The Hollywood Reporter написав, що фільм "нікого не залишить байдужим", а рецензія IndieWire звернула увагу на притаманне режисерці "хитре й похмуре почуття гумору".

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