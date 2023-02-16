Традиційно для більшості фільмів кіновсесвіту Marvel нова "Людина-мураха" має дві сцени після титрів.

16 лютого 2023 року в український прокат вийшов супергеройський фільм "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" (Ant-Man and the Wasp: Quantumania), що офіційно розпочав п’яту фазу кінематографічного всесвіту Marvel та ближче познайомив публіку з головним суперлиходієм "Саги Мультивсесвіту" Канґом Завойовником.

Традиційно для більшості фільмів кіновсесвіту Marvel він має дві сцени після титрів. Розповідаємо трохи про них.

Обережно, попереду спойлери!

Отже, новий фільм про Людину-мураху фактично присвячний персонажу Канґу Завойовнику, якого вперше представили у серіалі "Локі" влітку 2021 року. Його роль виконує американський актор Джонатан Мейджорс ("Країна Лавкрафта", "П'ятеро однієї крові", "Крід ІІІ"). Саме він буде головним лиходієм кіновсесвіту протягом кількох найближчих років.

І саме цьому персонажу присвячені обидві сцени після титрів фільму "Людина-мураха та Оса: Квантоманія". Зокрема, у першій сцені глядачам показують нараду величезної кількості варіацій Канґа, які зібралися, щоб вирішити, що надалі робити з Завойовником. Один з них є скруллом, що, ймовірно, є відсилкою до серіалу "Таємне вторгнення", що вийде навесні 2023 року.

У другій сцені, тим часом, йде відсилка до 2 сезону "Локі", де персонажі Локі (Том Гіддлстон) та Мебіус М. Мебіус (Оуен Вілсон) подорожують у часі, щоб відшукати одну з варіацій Канґа. Нагадаємо, новий сезон серіалу вийде вже влітку 2023 року.

Канґ Завойовник у кіновсесвіті Marvel

Канґ Завойовник, вперше представлений в оригінальних коміксах Marvel у 1964 році, вважається одним з головних суперлиходіїв всесвіту. Найчастіше йому протистояли Месники, Людина-павук, Місячний лицар і Фантастична четвірка. Саме останні в коміксах зуміли зупинити Канґа.

Справжнє ім'я персонажа – Натаніель Річардс. Він є науковцем з 31 століття, який відшукав діючу машину часу, створену Віктором фон Думом, та почав переміщатися епохами. Він здійснював набіги на різні цивілізації, а потім повертався у свій час, залишаючись абсолютно невловимим.

Канґ не володіє жодними надлюдськими здібностями, але має геніальний інтелект та носить високотехнологічну броню, яка робить його фактично всемогутнім та невразливим.

В кіновсесвіті Marvel Канґ вперше був представлений у першому сезоні телесеріалу "Локі" як "Той, Хто Залишається" – вчений з 31 століття, який створив "Управління часовими змінами", щоб запобігти Мультивсесвітній війні між варіаціями себе самого.

Про інші кіноновинки тижня читайте в нашому окремому матеріалі. Огляд "Людини-мурахи 3" буде трохи згодом.

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