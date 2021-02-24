Також актори фільму озвучили три варіанти назви третьої частини фільму.

Актори фільму "Людина-павук" Том Холланд, Зендая і Джейкоб Баталон показали в Instagram перші кадри третьої частини.

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Крім того, кожен з них написав свою версію назви третьої частини. Холланд зазначив, що фільм буде називатися "Phone Home".

"Я так схвильований можливістю оголосити назву нової "Людини-павука". Не можу дочекатися, коли ви дізнаєтеся, що ми задумали. З любов'ю з Атланти", - написав Холланд.

А ось Баталон представив іншу назву - "Home Wrecker". Варіант Зендаї відрізняється від двох попередніх - "Home Slice".

"Ми дуже раді повідомити назву. Гортайте вправо, щоб побачити гучний анонс. І ось ще ексклюзивний кадр-подарунок від нас", - зазначив Баталон.

Зазначимо, що прем'єра фільму запланована на 17 грудня 2021 року.

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Автор: УНІАН