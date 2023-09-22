Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів, який одночасно проходить в багатьох країнах, цього року мав відбутися в Україні всімнадцяте.

26-й Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів, що мав розпочатися 28 вересня, цього року в Україні не відбудеться.

Як йдеться у заяві кінокомпанії "Артхаус Трафік", що була організатором показів в українських кінотеатрах, відносини з фестивалем та його засновником Ніком Мейсоном було розірвано через його рішення відновити покази для росіян.

"Цього року головний організатор Мангеттенського фестивалю короткометражних фільмів прийняв рішення відновити покази для росіян (у 2022 році сеанси в росії були скасовані). Так, спеціально для росіян фестиваль організував онлайн-перегляд із російськими субтитрами в понад 50 країнах світу. Це фактично робить російських глядачів найбільш привілейованими – жоден глядач із будь-якої іншої країни не має настільки широких можливостей", – йдеться в заяві компанії.

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Згідно з повідомленням, серед переліку країн, у яких доступний онлайн-перегляд фільмів цьогорічного фестивалю, тепер вказується Російська Федерація. Тим часом, в головній союзниці російської держави-агресора – Білорусі – взагалі проходитимуть офлайн-покази.

Більш того, на сайті фестивалю існує пряма інструкція для резидентів РФ, що пояснює, як обходити підсанкційні платіжні системи при купівлі квитка, що підтверджує орієнтованість саме на росіян, зазначається в заяві.

В описі проекту фестиваль також проявляє самоцензуру – ухиляється від пояснення причин торішньої паузи для "російськомовних прихильників", посилаючись на неназвану "ситуацію, що склалась", підкреслили в "Артхаус Трафік".

Водночас в компанії заявляють, що американський організатор, засновник фестивалю Нік Мейсон проігнорував аргументи українського співорганізатора щодо "недоцільності та ганебності підтримки Росії, а також надання розважального контенту її громадянам, які відповідальні за вторгнення в Україну. Єдиним рішенням Ніка Мейсона стала незначна зміна на сайті фестивалю – онлайн-покази перестали позиціюватись як "покази для росіян", ставши "показами для російськомовних".

Чим відомий Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів

Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів – подія, яка щороку об'єднує понад 100 тисяч поціновувачів короткого метра в понад 500 містах на 6 континентах. Фестиваль інтерактивний – його переможці визначаються глядацьким голосуванням. Цього року подія відбудеться вже у 26 раз.

В Україні він є одним із найбільш відвідуваних короткометражних фестивалів. Постійним місцевим організатором була кінокомпанія "Артхаус Трафік", яка цього року планувала провести подію всімнадцяте.

Іноземне кіно в Росії після початку війни проти України

Після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року світова кіноспільнота по-різному відреагувала на події. Зокрема, п'ять найбільших голлівудських кіностудій (Disney, Warner Bros, Sony Pictures, Paramount, Universal) практично одразу повністю пішли з РФ – вони закрили свої російські філії і відкликали права на всі нові фільми, більшість з яких становлять саме блокбастери.

Натомість низка провідних міжнародних незалежних дистриб'юторів, включаючи Lionsgate, STXInternational, FilmNation, A24 та Pathé, без будь-яких докорів сумління продовжили продавати фільми в російські кінотеатри, абсолютно не турбуючись, що зароблені від таких показів гроші росіяни потім пускають на війну проти України і вбивства мирних громадян. Зокрема, серед найгучніших новинок, що опинилися офіційно в російських кінотеатрах після 24 лютого 2022 року, такі фільми, як бойовик Lionsgate "Джон Вік: Глава 4", оскароносний "Все завжди і водночас" від A24, одразу два фільми Гая Річі – "Операція Фортуна" і "Перекладач", а також новий бойовик "Нестримні 4". Також в Росію активно продають свої новинки багато європейських і азіатських кінокомпаній.

Одночасно росіяни почали крутити в своїх кінотеатрах високоякісні піратські копії фільмів кіностудій, які офіційно розірвали співпрацю з РФ. Зокрема, це стало можливим за допомогою третіх країн, головним чином через Казахстан. Лише влітку 2023 року голлівудські кінокомпанії-мейджори змогли вирахувати продавців і схему поставок в Росію піратських копій блокбастерів для великих екранів та перекрити їх.

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