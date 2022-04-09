Зокрема, литовський режисер Кведаравічюс був розстріляний у полоні росіян, а український журналіст Євген Баль помер внаслідок тяжких побоїв окупантів.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що окупанти вбивають та катують представників преси.

Про це вона повідомила у Telegram.

За словами Денісової, з’явилася нова інформація про обставини загибелі литовського режисера Мантаса Кведаравічюса у Маріуполі.

"Він потрапив у полон до рашистів, які згодом його розстріляли. Тіло режисера окупанти викинули на вулицю. Його дружина, ризикуючи життям, вивезла тіло з блокованого міста та привезла до Литви. Справжня причина загибелі режисера раніше не озвучувалась заради її безпеки", - розповіла вона.

Крім того, омбудсмен повідомила, що від рук російських окупантів загинув журналіст, письменник, волонтер, член Національної спілки журналістів України та Національної спілки письменників України Євген Баль.

Вона нагадала, що 78-річного чоловіка 18 березня російські військові захопили в нього вдома – в Мелекіному під Маріуполем.

"Приводом для затримання начебто стали "компрометуючі" фото разом із українськими військовими. За три дні його відпустили з жорстокими побоями. 2 квітня Євген Баль пішов із життя. Його смерть стала наслідком катувань, яким піддали журналіста-ветерана російські окупанти", - наголосила Денісова.

Уповноважена підкреслила, що вбивства та тортури журналістів є грубим порушенням Гаазьких конвенції і декларації, Женевської конвенції про захист жертв війни і Додаткових протоколів до неї та Конвенції про закони і звичаї суходільної війни, які встановлюють гарантії безпеки для журналістів.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти вчинення РФ воєнних злочинів і злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні", - закликала вона.

Раніше Національна спілка журналістів України звернулася до іноземної преси й нагадала, що росіяни продовжують скоювати злочини проти людяності просто зараз. Спілка закликала іноземних колег привертати увагу світу до того, що насправді відбувається в нашій країні.

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