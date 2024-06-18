В український прокат стрічка з Адамом Драйвером в головній ролі вийде 26 вересня 2024 року.

Українські кіномани зможуть подивитися на великих екранах епічний науково-фантастичний фільм "Мегалополіс" (Megalopolis) від культового американського режисера Френсіса Форда Коппола ("Апокаліпсис сьогодні", "Люди дощу", "Хрещений батько", "Дракула").

Як повідомила прес-служба компанії Adastra Cinema, в український прокат стрічка вийде 26 вересня 2024 року.

Дія фільму відбувається в майбутньому з естетикою Давнього Риму. Головний герой – геніальний архітектор Серж Катіліна, який хоче перебудувати Нью-Йорк, що перебуває в занепаді, щоб перетворити його на грандіозну світову столицю. Однак на шляху до втілення свого задуму він стикається з конкурентом – корумпованим мером Нью-Йорка Френком Сісеро, який веде боротьбу забороненими методами.

Сюжет фільму заснований на творі давньоримського історика Саллюстія "Про змову Катіліни". Створюючи сценарій, Коппола надихався історією Стародавнього Риму, і в іменах головних героїв є відсилання до Марка Тулія Цицерона і Луція Сергія Катиліни.

Головні ролі у фільмі виконали Адам Драйвер (франшиза "Зоряні війни", "Дім Гуччі", "Феррарі") і Наталі Еммануель (серіал "Гра престолів", франшиза "Форсаж"), а головного антагоніста зіграв Джанкарло Еспозіто (серіали "Пуститися берега", "Хлопаки", "Мандалорець").

Також у стрічці задіяні Джон Войт ("Опівнічний ковбой", "Сутичка", "Місія нездійсненна"), Дастін Гоффман ("Опівнічний ковбой", "Солом'яні пси", "Тутсі"), Кейт Бланшетт ("Авіатор", "Володар кілець", "Керол", "Алея жаху"), Мішель Пфайффер ("Обличчя зі шрамом", "Бетмен повертається", "Білий олеандр", "Людина-мураха і Оса"), Обрі Плаза (серіали "Парки і зони відпочинку", "Легіон", "Білий лотос"), Шайа Лабаф ("Трансформери", "Німфоманка", "Лють"), Джейсон Шварцман ("Скотт Пілігрим проти всіх", "Марія-Антуанетта, "Королівство повного місяця"), Лоренс Фішберн ("Апокаліпсис сьогодні", "Матриця", "Джон Вік") і багато інших.

Сам 85-річний Коппола називає "Мегалополіс" головним проектом усього свого життя. Його ідею він виношував понад 40 років, але з різних причин в нього так і не виходило розпочати зйомки – від відсутності спонсорів до терактів 11 вересня і пандемії коронавірусу. В підсумку він вклав у проект близько 100-120 мільйонів доларів власних коштів. Щоб зібрати таку суму, йому навіть довелося продати "значну частину своєї винної імперії" в Північній Каліфорнії.

Прем'єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі в травні 2024 року і він отримав суперечливі відгуки – хтось називав його шедевром, а хтось заплутаною нудотою. Втім, усі хвалили стрічку за візуальну складову.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,9 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes у нього 52% схвалення від критиків. На Metacritic фільм отримав від кіноекспертів 59 бали зі 100, що відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки".

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