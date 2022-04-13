Анатолій Анатоліч закликав українських батьків не дивитися в YouTube російські мультфільми.

Популярний український телеведучий Анатолій Анатоліч закликав українських батьків не дивитися в YouTube російські мультфільми, тим самим допомагаючи авторам заробляти на монетизації.

Своє звернення він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Не показуйте своїм дітям руській контент, який завжди був дуже популярним в Україні. Мої діти також знають хто такі "Фіксики" і хто такі "Маша і ведмідь". Каюсь. Але зараз вони знають що монетизація і прибуток від цих персонажів направляється у РФ. І маємо пам'ятати, що поки ми дивимося ведмедя, Машу і "паравозики" з тваринками, паравозики з важкою артилерією рухаються в сторону українського кордону", – написав він.

Свій пост він проілюстрував знімком, на якому зображено російський автомобіль зі свастикою, у якому їдуть герої російських мультфільмів.

Раніше, як писав УНІАН, народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроект, в якому пропонують заборонити російську музику на радіо і ТБ. Народні обранці хочуть заборонити музику країни-агресора як мінімум до закінчення війни в Україні.

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