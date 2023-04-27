Спортивна комедія "Наступний гол – переможний" вийде в український прокат 16 листопада 2023 року.

Кінокомпанія 20th Century Studios представила перший трейлер спортивної комедії "Наступний гол – переможний" (Next Goal Wins) від режисера Тайки Вайтіті ("Що ми робимо у тінях", "Кролик Джоджо", "Тор 3", "Тор 4").

Фільм розповість гумористичну, проникливу та майже реалістичну історію про аутсайдерів. Сумнозвісна футбольна команда Американського Самоа стала відомою після жахливого матчу у рамках відбору на Чемпіонат світу 2002 року, який вона програла з рахунком 31:0. З наближенням кваліфікаційного раунду Чемпіонату світу 2014 року команда наймає тренера-невдаху Томаса Ронґена, сподіваючись, що він зможе змінити найгіршу футбольну команду в світі.

Головну роль у фільмі виконав Майкл Фассбендер ("Безславні виродки", "Люди Ікс", "Стів Джобс"), який нарешті повертається на великі екрани після кількох років творчої перерви, які він вирішив приділити родині та кар'єрі автогонщика.

Також у фільмі знялися Елізабет Мосс ("Людина-невидимка", "Оповідь служниці"), Бьюла Коале ("Поліція Гаваїв"), Рейчел Хаус ("Моана", "Тор 3"), Улі Латукефу ("Молодий скеля", "Чорний Адам") та сам Тайка Вайтіті.

В український прокат фільм вийде 16 листопада 2023 року.

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