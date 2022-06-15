Ці кінострічки допоможуть розслабитися і піднімуть настрій.

Якщо шукайте що подивитися ввечері зі своєю другою половинкою, то УНІАН пропонує добірку з п'яти фільмів. Серед них ви точно знайдете те, що вам сподобається.

Наречена, що втекла

Американська романтична комедія 1999 року. Головна героїня - Меггі, яка закохалася, вирушила під вінець, а потім втекла з весілля прямо в білій сукні. Якби це сталося тільки один раз, то можна було б зрозуміти, але з нею траплялося це мінімум чотири рази.

Любов та інші неприємності

Американська мелодрама, комедія, 2006 рік. Легка історія про красунчика Тріппа, який ніяк не наважується з'їхати від батьків і завести свою сім'ю.

У нього завжди є мільйон відмазок чому він досі не влаштував особисте життя, тому батьки Тріппа вирішили діяти радикально - вони найняли красиву і талановиту дівчину, сподіваючись, що їхній син нарешті закохається.

Чого хочуть жінки

Американська мелодрама, комедія, 2000 рік. Головний герой - Нік Маршалл - завзятий казанова і ловелас, який здатний закрутити голову будь-кому.

Він працює в рекламному агентстві і чекає давно заслуженого підвищення. Начальник практично пообіцяв йому посаду креативнного директора, але тут компанія запускає лінійку жіночого спортивного одягу. Шеф заявляє - на це місце потрібен хтось інший, адже тільки жінка може зрозуміти чого вона сама хоче.

Обіцяти - не означає одружуватися

США, Німеччина, Нідерланди, 2009 рік. Фільм про непрості стосунки чоловіка і жінки, які далеко не завжди правильно розуміють один одного.

Дружба і ніякого сексу?

Романтична комедія 2013 року. Головні герої - двадцятирічні Уоллес і Шантрі. Вони зустрілися на вечірці спільних друзів і між ними щось "заграло". Вони почали спілкуватися і зрозуміли, що дуже один одному підходять. Згодом симпатія переростає в щось більше, але раптово з'ясовується - у декого вже є друга половинка.

Нагадаємо, раніше УНІАН назвав топ-5 фільмів на вечір, які варто подивитися.

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