Якщо шукайте що подивитися ввечері зі своєю другою половинкою, то УНІАН пропонує добірку з п'яти фільмів. Серед них ви точно знайдете те, що вам сподобається.
Наречена, що втекла
Американська романтична комедія 1999 року. Головна героїня - Меггі, яка закохалася, вирушила під вінець, а потім втекла з весілля прямо в білій сукні. Якби це сталося тільки один раз, то можна було б зрозуміти, але з нею траплялося це мінімум чотири рази.
Любов та інші неприємності
Американська мелодрама, комедія, 2006 рік. Легка історія про красунчика Тріппа, який ніяк не наважується з'їхати від батьків і завести свою сім'ю.
У нього завжди є мільйон відмазок чому він досі не влаштував особисте життя, тому батьки Тріппа вирішили діяти радикально - вони найняли красиву і талановиту дівчину, сподіваючись, що їхній син нарешті закохається.
Чого хочуть жінки
Американська мелодрама, комедія, 2000 рік. Головний герой - Нік Маршалл - завзятий казанова і ловелас, який здатний закрутити голову будь-кому.
Він працює в рекламному агентстві і чекає давно заслуженого підвищення. Начальник практично пообіцяв йому посаду креативнного директора, але тут компанія запускає лінійку жіночого спортивного одягу. Шеф заявляє - на це місце потрібен хтось інший, адже тільки жінка може зрозуміти чого вона сама хоче.
Обіцяти - не означає одружуватися
США, Німеччина, Нідерланди, 2009 рік. Фільм про непрості стосунки чоловіка і жінки, які далеко не завжди правильно розуміють один одного.
Дружба і ніякого сексу?
Романтична комедія 2013 року. Головні герої - двадцятирічні Уоллес і Шантрі. Вони зустрілися на вечірці спільних друзів і між ними щось "заграло". Вони почали спілкуватися і зрозуміли, що дуже один одному підходять. Згодом симпатія переростає в щось більше, але раптово з'ясовується - у декого вже є друга половинка.
Нагадаємо, раніше УНІАН назвав топ-5 фільмів на вечір, які варто подивитися.
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