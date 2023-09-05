Павло Вишебаба / instagram.com/vyshebaba

На стрімінговій платформі Netflix вийшов серіал "Матері війни", в якому показали "загибель" українського військового Павла Вишебаби.

В кінці п'ятої серії під драматичну музику оповідач читає рядки з віршів Павла, показуються його фото і відео, а потім вони стають чорно-білими. 

У цей момент оповідач каже, що Вишебаба "загинув під Сєвєродонецьком". Сам військовий зазначив, що цей фільм не можна назвати документальним, адже історія про нього неправдива.

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Вишебаба відреагував на свою "смерть" в серіалі / instagram.com/vyshebaba

На щастя, Павло живий і продовжує нести службу в 68 бригаді. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Чутки про мою смерть сильно перебільшені, як писав Марк Твен. Netflix не встиг привітатися зі мною, як тут же попрощався. Я можу зрозуміти - вони думали, що я вже тойво. Чому - не знаю. Кінцівка серіалу дійсно вийшла драматичною, але є нюанс. Я продовжую служити - незмінно в 68 бригаді - і хотів би, щоб не лякали моїх друзів і читачів, принаймні, марно", - зазначив Вишебаба.

Також він звернувся до своїх шанувальників і попросив їх зв'язатися з творцями серіалу або Netflix, якщо є така можливість, і повідомити їм про цю помилку.

Нагадаємо, раніше українські військові "розірвали" мережу веселим кавером на хіт цього літа.

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