Вийшов перший трейлер.

Популярний стримінговий сервіс Netflix випустив трейлер серіалу "Людина проти немовляти", який стане продовженням комедії "Людина проти бджоли" із Ровеном Аткінсоном в головній ролі.

Як повідомляє Netflix, у новій історії головний герой Тревор Бінглі кардинально змінює свій рід діяльності з доглядача високотехнологічного маєтку до шкільного сторожа. Однак, план зробити своє життя спокійнішим явно не спрацював.

Тревору надходить приваблива пропозиція заробітку - необхідно доглянути за розкішним лондонським пентхаусом на Різдво. Проте з чоловіком стається непередбачувана ситуація, адже окрім будинку він ще змушений придивлятися за немовлям, якого ніхто не забрав після різдвяної вистави у школі.

Автором проєкту став сам Ровен Аткінсон, найбільшу популярність якому принесла роль Містера Біна, а також Вілл Девіс. Акторський склад поповнили Алана Блур та Клодія Блеклі.

Людина проти немовляти - трейлер

Варто зазначити, що попередня частина "Людина проти бджоли" мала непоганий успіх, отримавши рейтинг IMDb - 6.7 та 74% позитивних відгуків на сайті Rotten Tomatoes.

Прем'єра різдвяного спецвипуску "Людина проти немовляти" запланована на 11 грудня.

Нещодавно Netflix показав перші п'ять хвилин фінального сезону одного зі своїх найспішніших проєктів - "Дивні дива".

