Дата прокату стрічки "Жодного вибору" в Україні стане відома вже незабаром.

Новий трилер від легендарного режисера "Олдбоя" та "Служниці" Пак Чхан Ука – кримінальний трилер "Жодного вибору" (No Other Choice) – таки вийде в український прокат.

Прем'єра стрічки відбудеться вже незабаром на Венеційському кінофестивалі, а прокатником фільму в США виступить студія Neon ("Паразити"). Дата прокату стрічки в Україні стане відома вже незабаром, повідомили в пресслужбі кінокомпанії Adastra Cinema, що відповідатиме за випуск стрічки в українських кінотеатрах.

Фільм є екранізацією роману Дональда І. Вестлейка "Сокира". Режисер Пак Чхан Ук неодноразово зізнавався, що ця стрічка має стати його власним шедевром, адже він працював над нею понад 17 років – паралельно втілюючи на екрані інші задуми та шукаючи ідеальні візуальні та сценарні рішення для "Жодного вибору".

За сюжетом стрічки, чоловіка на ім'я Ман Су раптово звільняють зі стабільної роботи. Після кількох років безробіття, відчайдушно намагаючись зберегти власний будинок та забезпечити сім’ю, він розробляє унікальний план, щоб отримати нову роботу: "просто" позбутися конкурентів фізично.

Головного героя у фільмів зіграв зірка "Гри в кальмара" Лі Бьон Хон, якого також можна було побачити в голлівудських кінохітах "Джі Ай Джо: Атака Кобри", "Чудова сімка", "РЕД" та "Термінатор: Генезис". Актор вже розповів у інтерв'ю, що ще ніколи так сильно не чекав виходу на екрани жодного іншого фільму в своїй кар'єрі. У парі із ним зіграла Сон Є Джин ("Незаплановане кохання", "Остання принцеса", "Незабутня мить").

"Жодного вибору" гостро та безжально зображає небезпеку людських бажаннь та моральний крах, до яких вони ведуть, і Пак Чхан Ук вже не вперше береться за подібні теми. Режисера чотири рази запрошували до конкурсної секції Каннського кінофестивалю, де він був удостоєний Гран-прі, Призу журі та Призу мізансцени, що робить його першим корейським режисером, який отримав усі три відзнаки. "Жодного вибору" має усі шанси стати незаперечним лідером сезону фестивальних нагород. Ця стрічка безумовно вразить глядача операторською майстерністю, напруженою інтригою та глибиною висловлювання.

