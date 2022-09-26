УНІАН зібрав найцікавіші новинки Netflix, що мають вийти найближчим часом.

Стрімінговий сервіс Netflix провів презентацію Tudum 2022, в рамкох якої були представлені тизери і трейлери всіх великих релізів, запланованих на 2022-2023 роки.

УНІАН зібрав найцікавіші з них.

Спостерігач / The Watcher (2022)

У центрі сюжету цього міні-серіалу опиниться сімейна пара, яка щойно переїхала в будинок мрії. Незабаром їх починає переслідувати сталкер, який надсилає їм загрозливі листи.

Головні ролі в серіалі виконали Наомі Уоттс і Боббі Каннавале. Шойранером серіалу виступив Райан Мерфі ("Частини тіла", "Хор", "Американська історія жахів", "Американська історія злочинів").

Серіал стане доступний вже 13 жовтня 2022 року.

Енола Голмс 2 / Enola Holmes 2 (2022)

Вже 4 листопада повинна вийти друга частина пригод молодшої сестри знаменитого сищика Еноли Голмс, знятих на основі аматорських романів американської письменниці Ненсі Спрінгер. Нова пригода Еноли почнеться після того, як молода дівчина, що працює на сірниковій фабриці, найме її, щоб знайти зниклу сестру.

Як і в першій частині, головні ролі у фільмі виконають зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун, супермен і відьмак Генрі Кавілл, а також Гелена Бонем Картер і Луї Партрідж.

На Tudum глядачам показали новий трейлер до фільму.

1899 (2022)

Також в рамках Tudum нарешті оголосили дату виходу містичного серіалу "1899" від творців популярного німецького телесеріалу "Пітьма" – 17 листопада 2022 року.

Країна снів / Slumberland (2022)

Вийшов перший трейлер фентезі "Країна снів" з Джейсоном Момоа ("Аквамен", "Гра престолів") у головній ролі. Прем'єра фільму запланована на 18 листопада 2022 року.

Ножі наголо: Скляна цибулина / Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022)

Глядачів порадували новими кадрами другої частини пригод детектива Бенуа Бланка у виконанні Деніела Крейга. Прем'єра фільму запланована на 23 грудня 2022 року.

Ти / You (2023)

Четвертий сезон психологічного трилера "Ти" про харизматичного вбивцю і психопата Джо Голдберга вийде 10 лютого 2023 року. Поки що глядачам показали перший трейлер нового сезону мегапопулярного серіалу – судячи з усього, тепер Джо створить нову особистість і перебереться в Лондон.

Королева Шарлотта: історії Бріджертонів / Queen Charlotte: a Bridgerton Story (2023) У 2023 році має вийти приквел одного з найпопулярніших серіалів Netflix – псевдоісторичного комедійного шоу "Бріджертони".

Тінь і кістка / Shadow and Bone (2023)

У 2023 році повинен вийти другий сезон популярного фентезі-серіалу – фанатам нарешті показали перший погляд на продовження шоу.

Серце каменю / Heart of Stone (2023)

Глядачам також представили перший погляд на шпигунський трилер "Серце каменю" з диво-жінкою Галь Гадот в ролі агента ЦРУ і Джеймі Дорнаном з "50 відтінків сірого". Прем'єра фільму запланована на 2023 рік.

Мати / The Mother (2023)

На травень 2023 року запланований вихід екшн-драми "Мати" з Дженніфер Лопес, Джозефом Файнсом і Гаелем Гарсіа Берналем в головних ролях. У центрі сюжету опиниться колишня наймана вбивця, яка змушена вийти з укриття, щоб захистити свою дочку, яку вона покинула багато років тому.

Тайлер Рейк 2 / Extraction 2 (2023)

Другий фільм бойовика з "Тором" Крісом Хемсвортом про колишнього бійця австралійського спецназу, який став найманцем, вийде в 2023 році. Деталі сюжету тримаються в секреті, однак перший погляд на фільм глядачам нарешті показали.

Люпен / Lupin

Також Netflix анонсував вихід третьої частини свого найуспішнішого французького серіалу про харизматичного шахрая Люпена з Омаром Сі в головній ролі. Втім, про дату і навіть рік виходу нового сезону поки не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, також в рамках Tudum був показаний перший трейлер третього сезону комедійного серіалу "Емілі в Парижі".

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