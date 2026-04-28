Вийшов перший тизер романтичного трилера 'Веріті' за романом Колін Гувер

Кінономпанія Amazon MGM Studios показала перший тизер психологічного романтичного трилера "Веріті" (Verity), знятого за однойменним романом американської бестселер-письменниці Колін Гувер (раніше були екранізовані її книги "Покинь, якщо кохаєш", "Шкодуючи за тобою", "Спогади про нього").

Цього разу в центрі сюжету опиниться письменниця Лоуен Ешлі, якій дуже потрібна робота. Аж раптом з нею зв'язується Джеремі Кроуфорд, чия дружина – авторка бестселерів Веріті Кроуфорд, яка через таємничий нещасний випадок не може завершити свою успішну серію книг. Джеремі просить Лоуен завершити серію, і під час роботи над нею вона знаходить рукопис, який викликає питання щодо психологічного благополуччя Веріті та можливих зв'язків з її публікаціями.

Головні ролі у стрічці зіграли Дакота Джонсон ("Матеріалісти", "Мадам Павутина", франшиза "50 відтінків сірого"), Енн Гетевей ("Інтерстеллар", "Знедолені", франшизи "Диявол носить Прада", "Щоденники принцеси") та Джош Гартнетт ("Перл Гарбор", "Гнів людський", "Западня", "Рейс навиліт").

Відео дня

Також одну з ролей у фільмі виконала американська балерина українського походження Ірина Дворовенко.

Зняв стрічку американський режисер Майкл Шоуолтер, найбільш відомий за біографічною драмою "Очі Таммі Фей", що у 2022 році отримала два "Оскари" – в категоріях "Найкраща акторка" для Джессіки Честейн та "Найкращий грим та зачіски". Також він зняв романтичну комедію "Думка про тебе" з Енн Гетевей (2024).

Фільм вийде в світовий прокат 2 жовтня 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: