3 березня 2022 виходить новий фільм про Бетмена з Зої Кравіц в ролі жінки-кішки.

Напередодні прем'єри Бетмена Зої Кравіц дала інтерв'ю Elle, в якому розповіла про свою культову роль, а також про те, що зараз відбувається в її особистому житті. Крім того, зірка прикрасила обкладинку журналу.

Актриса розповіла, що довгий час її переслідував комплекс неповноцінності на тлі популярності її батька. Однак після виходу серіалу "Велика маленька брехня" вона розкрила свої таланти публіці всього світу.

"Люди завжди вважали, що якщо я отримала роботу, то тільки завдяки цьому (своєму прізвищу і рідним, -ред). Це було важко. Але я була неймовірно привілейована, це факт. Легко знайшла агента. Не збираюся прикидатися, що це не допомогло мені", - розповідає Зої.

Актриса каже - питань про батьків не уникає, проте намагається підкреслити, що є самодостатньою особистістю.

Говорячи про Жінку-кішку в новому Бетмені, Зої Кравіц зазначила - доповнити список актрис, які зіграли дану роль було честю для неї. Щоб привести себе в потрібну для фільму форму вона кожен день після робочого дня по три години тренувалася вдома.

Крім того, Кравіц прокоментувала і розлучення. Зої зізналася, що до рішення розійтися з чоловіком її привів самоаналіз і тривалий карантин. А ось про відносини з новим чоловіком вона не хоче говорити публічно, коротко відповівши: "Я щаслива".

Нагадаємо, раніше голлівудська актриса Зої Кравіц розповіла, що ретельно готувалася до ролі жінки-кішки у новому "Бетмені". Зокрема, вона вивчала поведінку диких тварин.

Також УНІАН писав, що Кравіц, яка знялася у фантастичному бойовику "Люди Ікс: Перший клас", сфотографувалася оголеною для модного журналу The Pop.

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