В українських кінотеатрах фільм вийде 22 січня 2026 року.

Вийшов український трейлер довогочікуваного горору "Сайлент Гілл: Повернення" (Return to Silent Hill), заснованого на відеогрі Silent Hill 2.

Одночасно кінокомпанія Adastra Cinema, що є дистриб'ютором фільму в Україні, оголосила, що в нашій країні він вийде в прокат 22 січня 2026 року.

Оригінальна гра "Сайлент Гілл 2" від компанії Konami вийшла у 2001 році та являла собою психологічний survival horror з елементами екшену та квесту. Майже одразу гра стала бестселлером, і продавалася шаленими накладами на широку світову аудиторію. Зараз "Сайлент Гілл 2" входить до списків найкращих ігор усіх часів та займає високі позиції в чартах найстрашніших горорів ігрової індустрії. Як зазначали розробники, художній стиль гри формувався під впливом кіноробіт Девіда Кроненберга, Девіда Фінчера, Альфреда Гічкока та Девіда Лінча. Тож не дивно, що рано чи пізно цей ігровий шедевр мав отримати свою кіноадаптацію.

За сюжетом, таємничий лист змушує головного героя гри Джеймса Сандерлендавирушити до містичного міста Сайлент Гілл на пошуки втраченого кохання. Проте замість жвавого містечка, хлопець знаходить моторошний осередок справжніх кошмарів та жахливих монстрів.

Головні ролі у стрічці зіграли Джеремі Ірвін ("Клуб молодих мільярдерів", "Мамма Міа", "Прокляття Беґхед"), а також Ханна Емілі Андресон ("Пила 8", "Люди Ікс: Темний Фенікс", "Судна ніч").

Режисером стрічки знову виступив Крістоф Ганс, який зрежисував культовий перший фільм про Сайлент Гілл 2006 року. Цікаво, що режисер від самого початку хотів екранізувати саме другу частину гри, адже вважає її улюбленою серед фанатів та дуже емоційною. Проте згодом вирішив все ж працювати над першою, щоб послідовно розповісти історію загадкового містечка.

На думку режисера, сюжет другого фільму препарує відомий міф про Орфея, що спускається до підземного царства за своєю Еврідікою, проте він водночас сповнений гостроти та небезпеки, адже розгортається у справжньому місті кошмарів.

При цьому Ганс підтвердив, що монстрів у стрічці гратимуть танцюристи та акробати в протезному гримі, як і в першому фільмі "Сайлент Гілл".

