Екранізація покаже події другої частини.

Трейлер фільму Return to Silent Hill нарешті показали офіційно, хоча спочатку ролик випадково витік у мережу завчасно. Через пару годин відео з'явилося вже на сайті IGN.

Трейлер триває всього 40 секунд, але дає уявлення про те, який вигляд матиме екранізація другої частини культового горору. У центрі історії Джеймс Сандерленд, який вирушає в затягнуте туманом місто, щоб знайти свою покійну кохану, яка раптово надіслала йому листа.

Постановкою знову зайнявся Крістоф Ганс, який зняв і першу екранізацію 2006 року. Судячи з ролика, режисер не відійшов від свого бачення серії і знову не буде точно переносити сюжет гри на екрани.

Відео дня

Головну роль Джеймса Сандерленда виконав Джеремі Ірвін, відомий за фільмами "Бойовий кінь" Спілберга і "Відплата" з Коліном Фертом і Ніколь Кідман. Дружину Джеймса Мері зіграє Ханна Емілі Андерсон, відома за "Люди Ікс: Темний Фенікс" і "Пилою" 2017 року.

Прем'єра Return to Silent Hill у кінотеатрах відбудеться 23 січня 2026 року.

Раніше ми розповідали, що продюсери "Дедпула" і сценарист "Дюни" працюють над екранізацією Gears of War. Фільм не встигне до релізу нової гри 2026 року, каже Келлі Маккормік.

