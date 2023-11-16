Загалом стрімінговий сервіс оголосив про закриття п'яти своїх серіалів.

Стрімінговий сервіс Netflix оголосив про закриття популярного підліткового фентезі-серіалу "Тінь та кістка" (Shadow and Bone), другий сезон якого вийшов навесні 2023 року.

Як пише Variety з посиланням на власні джерела, таке рішення Netflix багато в чому пов'язане з наслідками багатомісячних страйків сценаристів та акторів в США, які фактично паралізували кіновиробництво більш ніж на півроку.

Загалом стрімінговий сервіс оголосив про закриття п'яти своїх серіалів – також під скорочення потрапили комедійне шоу "Гламур" з Кім Кетролл та три мультсеріали для дорослої аудиторії: "Агент Елвіс", "Фарзар" та "Капітан Фол". Ці чотири проекти, на відміну від "Тіні та кістки", були скасовані після перших сезонів виходячи з традиційного аналізу Netflix в контексті співвідношення кількості переглядів та вартості серіалу.

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Нагадаємо, фентезійний серіал "Тінь та кістка" був знятий за циклами романів "Гриша" та "Кеттердам" американської письменниці Лі Бардуго із яскраво вираженим захопленням естетикою царської Росії. Він занурював глядачів у світ відьом, містичних істот та злодіїв, а в центрі сюжету була дівчина з надприродними силами Аліна Старкова.

Одразу після виходу першого сезону навесні 2021 року серіал "Тінь та кістка" отримав чималу фанатську базу, тож Netflix не лише продовжив його на другий сезон, але й запустив серію відеоігор. Втім, другий сезон шоу не зміг набрати такої ж потужності, як перший сезон – він провів п’ять тижнів у рейтингу 10 найкращих англомовних телевізійних програм Netflix, так і не досягнувши першого місця.

Новини про скасування серіалу спричинили неабияку хвилю обурення серед його фанатів.

"Ніколи не закохуйтеся в телешоу Netflix. Вони вбивають їх за першої ж можливості" чи "Навіщо робити шоу, якщо ти просто не збираєшся їх закінчувати?", цитує The Independent фанатів шоу.

Інші ж фанати закликали розпочати кампанію з повернення шоу на екрани, пише Newsweek. "Слухайте, "Люцифер" зробив це, тому що у нього була сильна фан-база, і вони здійняли багато шуму, тож шанувальники Grishaverse, давайте! Ми не здаємось, ви мене чуєте? Ми продовжуємо боротися", – написав один з фанатів.

Це не перше суперечливе рішення Netflix щодо скасування популярних серіалів. Так, минулого року сервіс закрив після першого сезону містичний серіал "1899", попри схвальні відгуки критиків та високі показники переглядів. Також хвилю обурення викликали скасування серіалів "Монахиня-воїн", "Клуб опівнічників", "Космічні війська" та "Спільнота".

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