Італійська група створила альтернативну версію своєї пісні I wanna be your slave, американський співак додав композиції "олдскульного" драйву.

Італійська група Maneskin, яка перемогла на "Євробаченні" цього року, приємно здивувала своїх фанатів. Музиканти записали пісню разом з легендарним американським співаком Іггі Попом.

Результат колаборації вже опублікований на YouTube-каналі групи Maneskin.

Іггі Поп і Maneskin створили альтернативну версію пісні італійського гурту I wanna be your slave. Американський рокер додав свою "олдскульну" нотку панк-музики і драйву. Пісня приємно здивувала багатьох фанатів.

Коментатори відзначили, що соліст Maneskin Даміано Давид в буквальному сенсі "зловив легенду". Той факт, що Іггі Поп звернув увагу на сучасну групу і погодився на спільну пісню, говорить багато про що.

Музиканти Maneskin анонсували нову пісню ще кілька днів тому. Артисти публікували на своїй сторінці в Twitter фрагмент своєї бесіди з Іггі Попом по відеозв'язку. Після цього вони показували постер, на якому Даміано Давид та інші учасники групи позують поруч з легендою панк-року.

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Автор: Поліна Кузенко