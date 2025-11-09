Актор поділився, чи готовий був би знову зіграти вампіра.

Популярний актор Роберт Паттінсон, відомий за роллю вампіра Едварда Каллена у "Сутінках", зізнався, чи готовий колись повернутися до цієї культової франшизи.

У розмові зі своєю партнеркою по фільму "Здохни, коханий" Дженніфер Лоуренс для Vanity Fair Паттінсон відповів на питання про його повернення до "Сутінків". Попри те, що актор часто іронічно висловлювався про вампірську франшизу, яка зробила його свого часу популярним, він заявив, що не проти зіграти Едварда ще раз.

"О, так, звісно", - із впевненістю заявив Роберт.

Колега актора явно не очікувала такої відповіді. Дженніфер іронічно зазначила, що краще Паттінсону цього не робити.

Роберт Паттінсон продовжив цей діалог, з гумором зазначивши, що йому до вподоби забирати роботу в молодих:

"Мені подобається відбирати ролі у молодих акторів. Так, я хочу знову зіграти 17-річного".

У цій же розмові Лоуренс пригадала, що також проходила проби на роль в "Сутінках" та могла ще тоді стати партнеркою Роберта. Однак, зараз зірка "Голодних ігор" зізнається, що не жалкує про цю невдачу, оскільки не вважає, що це її роль.

Якщо повернення Паттінсона до "Сутінків" - це поки що мрії фанатів, то його участь у третій частині франшизи "Дюна" вже офіційно підтверджена. Нещодавно актор розповів про свій досвід на зйомках фільму.

