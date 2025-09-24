Прем'єра фільму запланована на 22 жовтня 2025 року на Hulu.

Стрімінговий сервіс Hulu показав трейлер горор-трилера "Рука, що гойдає колиску" (The Hand That Rocks the Cradle), що є римейком однойменного фільму 1992 року Кертіса Хенсона.

За сюжетом фільму, молода жінка на ім'я Поллі влаштовується нянею в заможну родину. Поступово вона руйную родину з середини – фліртує з чоловіком, зводить з розуму дружину, зближується зі старшою донькою. Адже все це – частина ретельно продуманого плану помсти.

Головні ролі у стрічці зіграли Майка Монро ("П'ята хвиля", "Спостерігач", "Довгоніг") та Мері Елізабет Вінстед ("Людина – швейцарський ніж", "Хижі пташки", серіал "Фарго").

Відео дня

Також у фільмі задіяні Рауль Кастільйо ("Гнів людський", "Усміхайся 2", серіал "Завдання") та Мартін Старр (серіал "Диваки і навіжені", франшиза "Людина-павук").

Зняла фільм мексиканська режисерка Мішель Гарса Сервера, для якої це друга повнометражна робота після боді-горору "Huesera: The Bone Woman" 2022 року.

Прем'єра фільму запланована на 22 жовтня 2025 року на Hulu.

Вас також можуть зацікавити новини: