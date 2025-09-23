Актор отримав струс мозку.

Днями мережу сколихнула новина, що головна зірка фільмів про Людину-павука Том Голланд серйозно травмувався. Стало відомо, як скоро він повернеться до роботи.

За повідомлення CNN, на щастя, Голланд обійшовся без серйозних травм, здобувши легкий струс мозку. За порадами медиків актор візьме коротку паузу у зйомках, але вже за кілька днів повернеться на майданчик.

"Том отримав легкий струс мозку, і з міркувань безпеки він візьме перерву у зйомках і, як очікується, повернеться до роботи через кілька днів", - заявило джерело.

Відео дня

Варто зазначити, що спочатку у ЗМІ поширилася інформація про те, що виробництво четвертої частини "Людини-павука" буде на певний час відкладене, однак, представник знімальної групи спростував ці чутки. На знімальному майданчику, окрім Тома, більше ніхто не постраждав, тому зйомки відбудуться за планом.

"На щастя, ніхто більше не постраждав, і виробництво продовжиться за планом", - зазначив інсайдер.

Також зазначається, що Том Голланд не був госпіталізований до лікарні.

Нагадаємо, що нещодавно у Великій Британії стартували знімання стрічки "Людина-павук: Абсолютно новий день". У мережі вже з'явився бекстейдж зі зйомок фільму, прем'єра якого запланована на 31 липня 2026 року.

