Зйомки фільму терміново призупинили.

Коштовне виробництво четвертої частини "Людини-павука" було раптово призупинене. Причиною паузи стала травма на знімальному майданчику виконавця головної ролі Тома Голланда.

За повідомленням The Sun, британський актор травмувався під час виконання одного з небезпечних трюків. Попередньо в Голланда діагностували струс мозку. Одну з дублерок, також доставили до лікарні каретою швидкої допомоги.

Зйомки фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" вартістю 150 мільйонів фунтів стерлінгів, які відбуваються у Шотландії, були терміново призупинені. Ймовірно, ця пауза може тривати кілька тижнів. Це також підтвердив батько Тома Голланда, комік Домінік, зазначивши, що його син "деякий час не буде на зйомках".

Відео дня

Варто зазначити, що наразі ані дистриб'ютор фільму Sony Pictures, ані сам актор коментарів не давали. Однак, з повідомлення речника служби швидкої допомоги Східної Англії відомо, що Голланд залишається в лікарні для подальшого обстеження:

"Нас викликали о 10:30 ранку в п’ятницю, щоб надати допомогу пацієнту, який отримав травму в Leavesden Studios у Вотфорді. На місце події було направлено карету швидкої допомоги, і пацієнта доставили до лікарні для подальшого лікування".

Нагадаємо, що прем'єра стрічки "Людина-павук: Абсолютно новий день" запланована на 31 липня 2026 року. Нещодавно Том Голланд показав перші кадри зі знімального майданчика.

Вас також можуть зацікавити новини: