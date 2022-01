В українських кінотеатрах фільм має з'явитися навесні 2022 року, однак точна дата стане відома найближчим часом.

Вийшов офіційний локалізований трейлер фантастичної комедії "Все завжди і водночас" (Everything Everywhere All at Once) від культової незалежної студії А24 ("Сонцестояння", "Маяк", "Легенда про Зеленого Лицаря").

Головну роль у фільмі виконала Мішель Єо – зірка стрічок "Шан-Чі та легенда десяти кілець", "Вартові Галактики 2", "Шалено багаті азіати", "Леді", "Мемуари гейші", "Тигр, що крадеться, дракон, що причаївся", "Завтра не помре ніколи". Також одну з ролей у картині виконала Джеймі Лі Кертіс (франшиза "Хелловін", "Ножі наголо", "Чумова п'ятниця", "Правдива брехня").

Наразі відомо, що події фільму розгортаються в мультивсесвіті, в якому існують тисячі варіантів тієї чи іншої людини, яка може бути будь-ким і будь-коли. Ось і головна героїня фільму Евелін має тисячі версій – вона може бути будь-ким: відомою акторкою, талановитим шеф-кухарем, оперною дівою або майстром бойових мистецтв. Вона може отримати доступ до спогадів, емоцій та неймовірних здібностей різних версій себе. Кажуть, що так можна врятувати світ. І якщо зовсім пощастить, то розібратися з найстрашнішим злом – власними податками.

У США фільм відкриває престижний мультимедійний фестиваль South by Southwest (SXSW). Сценаристи та режисери Деніел Шайнерт та Деніел Кван, які працюють під псевдонімом "Деніели", прославилися у 2016 році завдяки фільму "Людина-швейцарський ніж" з Деніелом Редкліффом та Полом Дано. Нову роботу Деніелів випускає студія А24 у співпраці з продюсерами братами Джо та Ентоні Руссо, які зняли чотири картини Marvel Cinematic Universe, включаючи фінальні частини "Месників".

