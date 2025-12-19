Стрічка вийде в український прокат 7 травня 2026 року.

Вийшов український трейлер детективної комедії "Вівці-детективи" (Sheep Detectives), головну роль в якій виконав зірка "Людей Ікс" Г'ю Джекман.

У цьому дотепному детективі актор грає роль пастуха на ім'я Джордж, який щовечора читає своїм улюбленим вівцям детективні романи, вважаючи, що вони не здатні їх зрозуміти. Та коли загадковий інцидент порушує спокійне життя на фермі, вівці усвідомлюють: їм доведеться самим стати детективами. Йдучи слідами підказок і розслідуючи підозрілу справу, вони доводять, що навіть вівці можуть бути блискучими розкривачами злочинів.

Окрім номінованого в 2013 році на "Оскар" Джекмана ("Знедолені", "Престиж", "Полонянки", "Дедпул і Росомаха"), у стрічці зіграли Емма Томпсон ("Реальна любов", "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця", франшиза "Гаррі Поттер"), Ніколас Браун (серіал "Спадкоємці"), Ніколас Голіцин ("Попелюшка", "Думка про тебе") та інші.

Режисером фільму виступив Кайл Балда ("Посіпаки", "Нікчемний я 3", "Посіпаки: Становлення лиходія").

В український прокат "Вівці-детективи" вийдуть 7 травня 2026 року.

Як повідомляв УНІАН, також невдовзі в прокат вийде ще один фільм з Джекманом – мюзикл "Пісня любові". Стрічка вже отримала позитивні відгуки, а виконавцям головних ролей у ньому пророкують номінації на "Оскар".

