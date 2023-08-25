Він запевняє, що підтримує Україну.

Відомий данський режисер Ларс фон Трієр опублікував нову заяву про війну в Україні, відреагувавши на критику в соціальних мережах.

У попередньому пості він заступився за російських окупантів, заявивши, що їхні життя "теж мають значення". Коментатори запитали, чи мають значення життя українців, і як можна берегти життя росіян, які прийшли зі зброєю їх вбивати.

"….і, звичайно, всім серцем підтримую Україну! Я просто констатував очевидне: все життя в цьому світі має значення!... Здається, забута фраза з тих часів, коли пацифізм був чеснотою!"- написав режисер в Instagram.

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Коментарі під цим постом, як і під попереднім, Ларс фон Трієр закрив.

Скандал через слова Ларса фон Трієра: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня на сторінці режисера в Instagram з'явився пост, в якому він розкритикував передачу Україні винищувачів F-16 своєю країною. "Життя росіян також мають значення", - написав він.

Після цього в коментарях українці почали запрошувати його в Україну, щоб він зміг своїми очима побачити, що здійснюють російські солдати.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сказав, що вибір художником сторони "ката" - це трагедія.

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