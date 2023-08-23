Головний секретар РНБО прокоментував думку Трієра про те, що "життя росіян також важливе" та висловив пораду для таких виявів лицемірного "гуманізму".

Головний секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов дав пораду данському режисеру Ларсу фон Трієру у відповідь на його гасло про важливість життя росіян-окупантів.

Чиновник у своєму Twitter закликав Трієра уявити ситуацію, коли його маму, тата, дружину, інших близьких або рідне місто понівечила, згвалтувала чи вбила чергова російська ракета або російський солдат.

"У такому разі абстракція лицемірного "гуманізму" набуває зовсім інших рис - реального, а не видуманого життя", - вказав Данілов.

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Він нагадав, що реальна війна - це не про кіно, де актори лиш удають біль та грають у життя та смерть. Наразі кожен живий окупант - це живий вбивця українця, а не кіношна "абстракція". Данілов зазначив, що неможна в таких питаннях вставати на сторону "ката".

"Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли митець обирає сторону ката. Україна живе не в абстракції, а в жорстокій реальності, в якій росіяни - вбивці", - вказав секретар РНБО.

Скандальна заява-шпилька Ларса фон Трієра через F-16

Нагадаємо, всесвітньо відомий митець світу кіно Ларс фон Трієр відзначився словесною шпилькою "Russian Lives Matter also" ("Життя росіян також важливе"), коментуючи фото прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.

Йдеться про світлину, де чиновниця сидить у кабіні винищувача F-16. Цей тип американських літаків Данія анонсувала для України минулого тижня. Режисер також спробував присоромити Фредеріксен, що вона посміхається "від вуха до вуха" в одній з найстрашніших "вбивчих" машин нашого часу.

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