Каннський кіноринок оголосив програму "Україна у фокусі".

У 2022 році Каннський кінофестиваль пройде 21-22 травня. Цього разу програма буде присвячена українському кіно. Саме таким чином організатори фестивалю вирішили підтримати Україну, яка зараз бореться з агресією Росії.

Про це повідомляє CUC.

На Каннському кінофестивалі відбудеться світова прем'єра дебюту українського режисера Максима Наконечного "Бачення метелика".

"Бачення метелика" - складна психологічна драма, в основі якої історія, що росте з реальності російсько-української війни на Донбасі, а саме - історія аеророзвідниці, яка бореться з наслідками повернення з полону.

Головні ролі у фільмі зіграли актори театру і кіно Рита Бурковська і Любомир Валівоц. Крім того, у фільмі знялися відома драматург і режисерка Наталка Ворожбит і актор і волонтер Мирослав Гай, а також непрофесійні актори: реальні лікарі, військові, в тому числі колишні полонені.

Крім того, в рамках фестивалю покажуть і інші стрічки з України: "Залізна сотня" режисера Юлії Гонтарук, "Лимани. Бій за рай" Сергія Лисенка, "Слухаючи світ" Лізи Сміт та "Мир для Ніни" режисера Жанни Максименко-Довгич. Також у списку є фільм Наталки Ворожбит "Демони".

Нагадаємо, раніше УНІАН назвав топ-5 найкращих українських комедій, щоб відволіктися від війни.

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