Кінострічка вразила журі.

Українська кінострічка "Степне" отримала Приз глядацьких симпатій на 35-ому кінофестивалі "Trieste Film Festival" в Італії. Про це повідомляє офіційний сайт фестивалю.

"Фільм режисера-дебютанта особливо вразив нас своїм меланхолійним зображенням життя країни, що зникає. Країни болю та зниклих надій, переданих водночас із солодкістю та автентичністю", - прокоментували члени журі.

До речі, до призу додається грошова винагорода - 5 000 євро.

Це не перша престижна нагорода, яку отримав фільм "Степове". Раніше він здобув перемогу у категорії "Найкраща режисура" у Міжнарожному кінофестивалі в Локарно (Швейцарія).

Режисеркою фільму стала Марина Врода, яка також є лауреаткою кінопремії "Золота пальмова гілка за короткометражний фільм Каннського кінофестивалю" за кінострічку "Крос".

Про що фільм "Степове"

Сюжет стрічки розповідає про чоловіка похилого віку, який повертається до рідного села Степне. Там він має доглянути за своєю матір'ю, яка на межі смерті. Головні ролі у фільмі виконали Олександр Максяков, Ніна Антонова, Олег Прімогенов, Радміла Щеголєва.

Нагадаємо, нещодавно український фільм "Порцелянова війна" отримав гран-прі на американському кінофестивалі Санденс.

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