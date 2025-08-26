У Великій Британії та Ірландії він вийде в прокат 3 жовтня.

Представлено офіційний трейлер до британської драми "Urchin" ("Їжачок"), у якій одну з ролей виконала українська акторка Карина Химчук.

Це дебютна режисерська робота британського актора Гарріса Дікінсона, відомого за фільмами "Хороша погана дівчинка", "Трикутник смутку" та "Пляжні щури". Стрічка вже отримала приз Міжнародної федерації кінопреси на Каннському кінофестивалі.

За сюжетом, головний герой Майк - безпритульний у Лондоні, який опинився у замкненому колі саморуйнування та намагається знайти сили змінити своє життя. Центральну роль у драмі виконує Френк Діллейн ("Бійтеся ходячих мерців", "Джоан"). Також у фільмі знялися Меган Нортем та Амр Вакед ("Люсі").

Одну з важливих ролей у фільмі зіграла українська акторка Карина Химчук, відома за фільмом "Ти мене любиш?". Вона втілила образ Рамони - подруги головного героя, молодої жінки з бунтівним характером, що стає частиною його драматичної подорожі.

Фільм вийде в прокат у Великій Британії та Ірландії 3 жовтня 2025 року.

