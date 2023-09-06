При цьому росіяни придумали дивні "назви" для фільмів, які офіційно не виходили в прокат країни-агресорки.

Незважаючи на те, що багато правовласників пішли з РФ, країна-агресор все одно намагається нажитися на фільмах, таких як "Барбі" і "Оппенгеймер". Раніше фільм про ляльку вже показували в кінотеатрах під відкритим небом, при цьому росіяни демонстрували "піратську" версію. А нині в РФ вирішили "перейменувати" кінокартини.

Так, московський кінотеатр анонсував покази фільму "Барбі", який чомусь отримав назву "Швидкі побачення". А "Оппенгеймер" і зовсім "перейменували" на "Дубак". Афіші з такими назвами помітили в рекламному анонсі кінотеатру "Радуга".

Крім цього, і в інших містах РФ відкрито анонсують покази "Барбі" і "Оппенгеймера". При цьому працівники кінотеатрів, за даними Telegram-каналу "Агентство. Новости", гордо заявляють, що глядачі зможуть побачити "повноцінні" версії, а не "піратські" копії.

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На тлі всього цього в РФ розгорівся скандал. Вся річ у тому, що раніше Мінкульт країни-агресорки заявляв, що "Барбі" та "Оппенгеймер" не варто показувати. Фільми, як заявила влада РФ,"не відповідають цілям і завданням по збереженню і зміцненню традиційних російських духовно-моральних цінностей".

Через це кінотеатру "Радуга", який анонсував покази "перейменованих" стрічок, довелося поспішно виправдовуватися. Афіші вже видалено, а представники організації вже заявили, що все це нібито брехня, адже вони "не планували" показувати "заборонені" фільми.

Нагадаємо, для РФ це вже не перша спроба "перейменувати" фільми. Взимку 2022 року росіяни придумали свою назву для "Аватара 2". Його незаконно показували в кіно, придумавши "хитру схему".

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