В український прокат фільм має вийти 9 червня.

Вийшов перший трейлер фантастичного трилера "Світ Юрського періоду 3: Домініон" (Jurassic World: Dominion).

Ролик опубліковано на Youtube-каналі студії Universal Pictures, Також оприлюднені українська та російська версії трейлера.

Раніше повідомлялося, що в український прокат фільм має вийти 9 червня.

"Світ Юрського періоду 3": трейлер

"Світ Юрського періоду 3": що відомо про фільм

У фільмі зіграють Кріс Претт, Брайс Даллас Ховард, Сем Нілл, Джефф Голдблюм, Лора Дерн та Омар Сі.

Режисером стрічки виступив Колін Треворроу. В одному з інтерв'ю він назвав триквел "грандіозною подорожжю світом".

Сюжет. Події розгортатимуться через деякий час після попередньої частини. Величезні рептилії живуть пліч-о-пліч з людьми та намагаються співіснувати в одній еко-системі, і часом це призводить до фатальних наслідків…

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