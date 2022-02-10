Вийшов перший трейлер фантастичного трилера "Світ Юрського періоду 3: Домініон" (Jurassic World: Dominion).
Ролик опубліковано на Youtube-каналі студії Universal Pictures, Також оприлюднені українська та російська версії трейлера.
Раніше повідомлялося, що в український прокат фільм має вийти 9 червня.
"Світ Юрського періоду 3": трейлер
"Світ Юрського періоду 3": що відомо про фільм
У фільмі зіграють Кріс Претт, Брайс Даллас Ховард, Сем Нілл, Джефф Голдблюм, Лора Дерн та Омар Сі.
Режисером стрічки виступив Колін Треворроу. В одному з інтерв'ю він назвав триквел "грандіозною подорожжю світом".
Сюжет. Події розгортатимуться через деякий час після попередньої частини. Величезні рептилії живуть пліч-о-пліч з людьми та намагаються співіснувати в одній еко-системі, і часом це призводить до фатальних наслідків…