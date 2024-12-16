Вихід фільму на екрани запланований у 2025 році, але точна дата наразі невідома.

Найуспініша в світі незалежна кіностудія A24 показала перший трейлер воєнної драми "Бойові дії" (Warfare), написаної і знятої ветераном війни в Іраку Реєм Мендосою в партнерстві з Алексом Гарлендом ("Ex Machina", "Анігіляція", "Чоловічій рід", "Повстання штатів").

Сюжет стрічки, що також проходить під назвою "Військова справа", заснований на власних спогадах самого Мендоси, а також інших людей, що брали участь у війні в Іраку. Події фільму, знятого ніби в реальному часі, відбуваються в 2006 році, а в центрі сюжету – підрозділ морських котиків, які контролюють пересування американських військ через територію повстанців.

Головні ролі у фільмі виконали Чарльз Мелтон ("Травень, грудень", серіал "Рівердейл"), Джозеф Квінн ("Тихе місце: День перший", "Гладіатор ІІ", серіал "Дивні дива"), Вілл Поултер ("Сонцестояння", "Вартові Галактики 3"), Космо Джарвіс ("Анігіляція", серіал "Сьоґун"), Кіт Коннор ("Рокетмен", "Малюк Джо", серіал "Коли завмирає серце"), Фінн Беннетт (серіали "Справжній детектив: Нічна країна", "Лицар сімох королівств"), Майкл Гандольфини ("Усі святі Ньюарка", "Усі страхи Бо"), Ной Сентінео ("Чорний Адам", серіал "Рекрут"), Еван Хольцман ("Повстання штатів", "Найманий вбивця") та інші.

Самого Рея Мендосу в фільмі зіграв Д'Фараон Вун-А-Тай (серіал "Пси резервації").

Вихід фільму на екрани запланований у 2025 році, але точна дата наразі невідома.

Зазначимо, що Мендоса працював військовим радником Гарленда під час роботи над його попереднім фільмом "Повстання штатів". В процесі вони вирішили разом написати та зняти фільм про війну в Іраку.

Як повідомляв УНІАН, також влітку 2025 року на екрани вийде зомбі-горор "28 років потому" від Денні Бойла, знятий за сценарієм Алекса Гарленда.

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