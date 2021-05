У Роттердамі відбувся перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення". Всі учасники показали досить сильні номери. Хтось вирішив "брати" вокальними даними, а хтось зробив ставку на запальні танці. В цілому шоу вийшло досить яскравим і незабутнім.

Монтень - Technicolour

24-річна співачка вразила не тільки своїми вокальними даними, але і яскравим номером зі спецефектами. Відзначимо, що дівчина не змогла потрапити в Роттердам на конкурс, але це не завадило їй запалити.

Yes Australia are in #Eurovision, get over it. pic.twitter.com/lMSQqom7m4