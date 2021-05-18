У Роттердамі відбувся перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення". Всі учасники показали досить сильні номери. Хтось вирішив "брати" вокальними даними, а хтось зробив ставку на запальні танці. В цілому шоу вийшло досить яскравим і незабутнім.
УНІАН зібрав найяскравіші виступи учасників першого півфіналу.
Монтень - Technicolour
24-річна співачка вразила не тільки своїми вокальними даними, але і яскравим номером зі спецефектами. Відзначимо, що дівчина не змогла потрапити в Роттердам на конкурс, але це не завадило їй запалити.
Yes Australia are in #Eurovision, get over it. pic.twitter.com/lMSQqom7m4— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021
Ана Сокліч - Amen
Чуттєва пісня у виконанні Ани Сокліч змусила глядачів затамувати подих. Весь номер від неї неможливо було відірвати погляд.
Amen sister! What a perf performance from Slovenia's Ana! #Eurovision 🇸🇮 pic.twitter.com/SFMZZXxqI8— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021
Елена Цагріну - El Diablo
Співачка приїхала на Євробачення, щоб здійснити свою дитячу мрію. І не дарма, адже глядачі прийняли її із захопленням. Елена виступила в блискучій міні-сукні в оточенні дівчат-танцівниць, а на тлі горів вогонь. Ось, що значить яскравість!
YAAAAS! pic.twitter.com/daAFlu4QLd— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021
Саміра Ефенді - Mata Hari
Ефенді з Азербайджану показала воістину яскравий номер. Вона не тільки вразила сильним голосом, але ще і запальним танцем.
LET'S GO! #Eurovision 🇦🇿 pic.twitter.com/6TMbo50eAa— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021
Go_A - SHUM
Український гурт представив пісню рідною мовою. Попри те, що солістці Катерині Павленко напередодні першого півфіналу стало погано, вона все ж змогла зібратися і виступити на головному пісенному конкурсі. Україна прямо-таки "розірвала" зал своїм номером.
DROP THAT BEAT! pic.twitter.com/EK9XWm4Tkz— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021
Туссе - Voices
Представник Швеції виступив на конкурсі, щоб здійснити свою мрію. Він сподівається стати першим темношкірим артистом, який переможе на Євробаченні.
CAN YOU HEAR THEM? #Eurovision 🇸🇪 pic.twitter.com/CwOEa7QJfy— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021
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