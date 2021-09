До альбому Toy увійшли як нові пісні, так і перезаписані ранні треки Боуї.

У листопаді звукозаписна компанія Warner Music випустить велику збірку легендарного Девіда Боуї, до якої увійде і раніше неопублікований альбом Toy.

Про це повідомляє BBC.

Альбом був записаний ще у 2001 році, але так і не побачив світ через конфлікт артиста з лейблом Virgin Records. Однак у 2011 році треки з альбому потрапили в інтернет.

До нього увійшли як нові пісні, так і перезаписані ранні треки Боуї, наприклад I Dig Everything, The London Boys і You've Got A habit of Leaving. Останню вже опублікували в YouTube.

Журналісти дізналися, що на обкладинці платівки розмістять відредаговане фото дитини з обличчям дорослого Девіда Боуї.

У січні очікується випуск окремо альбому Toy.

Девід Боуї помер 10 січня 2016 року, через два дні після того, як йому виповнилося 69 років. Причиною смерті співака став раку печінки - він боровся протягом останніх півтора року. На свій останній день народження він випустив альбом Blackstar.

Нагадаємо, раніше в цьому місяці легендарна шведська поп-група ABBA вперше майже за 40 років випустила нову пісню і анонсувала випуск цілого альбому.

Автор: Станіслав Кожемякін