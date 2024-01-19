Драма про родину коменданта концтабору "Аушвіц" Рудольфа Гьосса вже встигла отримати чимало престижних нагород і номінацій.

22 лютого 2024 року в українських кінотеатрах вийде історична драма "Зона інтересу" (The Zone of Interest). Одну з головних ролей у стрічці виконала Сандра Гюллер, яку визнали найкращую європейському акторкою 2023 року.

Головні герої фільму – чоловік із дружиною, які будують оселю мрії з затишним садом, дорогими пожитками, родинними вечорами за читанням із дітьми. І тільки високий паркан нагадує, що поруч з їхнім райським куточком стоїть концтабір, де чоловік працює комендантом. Фільм заснований на однойменній книзі Мартіна Еміса про коменданта концтабору "Аушвіц" Рудольфа Гьосса.

"Зона інтересу" – новий фільм від студії А24, відомої оскароносними стрічками "Все завжди й водночас" Деніела Шайнерта і Дена Квана, "Кит" Даррена Аранофскі, "Місячне сяйво" Баррі Дженкінса, а також фільмами Арі Астера "Усі страхи Бо" й "Сонцестояння" і серіалами "Сварка" та "Ейфорія".

Режисер Джонатан Ґлейзер – автор найкращого незалежного британського фільму 2000 року "Сексуальна бестія". Загалом Ґлейзер був двічі номінований на премію BAFTA, а два його фільми – "Опинись у моїй шкірі" й "Народження" – були в офіційному конкурсі Венеційського кінофестивалю.

Головну жіночу роль виконала Сандра Гюллер – номінантка на "Золотий глобус" і двічі Найкраща європейська акторка за версією Європейської кіноакадемії – за ролі у стрічках "Анатомія падіння" та "Тоні Ердманн". Головну чоловічу роль зіграв Крістіан Фрідель – зірка серіалу "Вавилон-Берлін" Тома Тиквера, а також фільму Міхаеля Ганеке "Біла стрічка".

Світова премʼєра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі 2023 року, де отримав Ґран-прі, приз Міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕССІ), премію за саундтрек і CST Artist-Technician Award.

Пізніше картина потрапила в шортлист премії "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний фільм" як претендент від Великої Британії. Також авторитетні видання Variety й The Hollywood Reporter прогнозують "Зоні інтересу" головну номінацію – за найкращий фільм, а також за найкращу режисерську роботу. Стрічка отримала дев'ять номінацій на премію BAFTA, а медіа BBC, Rolling Stone і Los Angeles Times назвали стрічку "шедевром".

Нині оцінка фільму на IMDb становить 8 балів із 10, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 92% схвалення від критикв з відзнакою "Сертифікована свіжість" та 82% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кіноексперти оцінили його в 90 балів зі 100 з позначкою "Обовʼязковий до перегляду", а широка аудиторія – в 8,8 балів з 10, що в обох випадках відповідає характеристиці "всезагальне визнання".

Вас також можуть зацікавити новини: