Світова прем'єра документального фільму "Звідки куди" відбулася на Каннському кінофестивалі у травні 2023 року.

За останній тиждень документальний фільм "Звідки куди" (Skąd dokąd / In the Rearview) польського режисера Мачека Хамели, що розповідає про евакуацію українців з прифронтових територій на початку повномасштабного російського вторгнення, отримав нагороди на кінофестивалях у Швейцарії, Франції та Німеччині.

Зокрема, фільм здобув перемогу у номінації "Кращий документальний фільм" на кінофестивалі у Цюріху (Zurich Film Festival), що є другим найбільшим у німецькомовному світі кінофестивалем.

На кінофестивалі FilmFest Hamburg фільм "Звідки куди" отримав Політичну кінопремію від фонду Фрідріха Еберта (Friedrich Ebert Foundation’s Political Film Award), який нагороджує стрічки із соціально важливим контекстом.

"Один фільм вирізнявся із претендентів. Він знятий в найскладніших умовах, однією камерою, в одному вузькому просторі. Вид через вікно показує кадри, подібні до тих, які ми всі бачили по телевізору, кадри руйнувань. Та тепер ми бачимо їх поглядом тих, чий світ щойно було зруйновано. Ми вдивляємось в їхні обличчя, слухаємо, що вони говорять, часто вони здаються дивовижно байдужими, іноді відверто травмованими, завжди лаконічними і завжди зворушливими... У жанрі антивоєнних фільмів переважають стрічки, де чоловіки ведуть війну. А цей фільм є справді антивоєнним, адже він розказаний потерпілими. Він є засобом проти звикання до війни, він робить видимими тих, чиї життя перевернулись із початком війни в Україні. Цей великий фільм заслуговує на велику аудиторію", – пояснили свій вибір члени журі фестивалю.

Крім того, фільм отримав "Головну нагорода міжнародного журі" на французькому міжнародному кінофестивалі "Війна на екрані" (War on Screen International Film Festival) та одрази три нагороди на ще одному французькому кінофестивалі Festival 2 Cinema de Valenciennese: Гран-прі, Нагороду від критиків та Нагороду від студентів.

Фільм "Звідки куди" – що відомо

Фільм "Звідки куди" розповідає про перші дні вторгнення Росії в Україну. Люди стикаються з невизначеністю, тут і зараз вони вирішують відмовитися від того, що мають і втекти від війни. Коли вони сідають у запилений автобус на іноземних номерах, то тримають у руках найцінніше, що залишилось. Автівка долає десятки тисяч кілометрів, виконуючи різні функції для біженців: кімнати очікування, лікарні, притулку, зони довіри та свідчень, які є спільними для людей, що зустрілись випадково.

"Звідки куди" – це колективний портрет, складений із переживань тих, хто має єдину мету: знайти безпечне місце у вирі війни. В автобусі, їх тимчасовому притулку, зникають важливість статі, віку, кольору шкіри, фізичного стану, походження, ідентичності, світогляду та віри.

Світова прем'єра документального фільму "Звідки куди" відбулася на Каннському кінофестивалі у травні 2023 року. Стрічка вже отримала низку нагород, зокрема: "Кращий польський фільм" та "Нагороду асоціації артхаусного кіно" на польському кінофестивалі Millennium Docs Against Gravity; "Головну нагороду журі" на британському кінофестивалі Sheffield DocFest; "Спеціальну відзнаку" на ісландському кінофестивалі IceDocs; "Кращий документальний фільм" на Одеському міжнародному кінофестивалі. Північноамериканська прем'єра фільму відбулась на канадському кінофестивалі TIFF (Toronto International Film Festival).

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