Книга Ловвелла під назвою "Загублений Місяць: небезпечна подорож "Аполлона-13"" лягла в основу фільму 1995 року з Томом Генксом.

У віці 97 років помер Джим Ловелл. Він був першою людиною, яка двічі літала на Місяць, але так і не ступила на нього, командиром космічного корабля "Аполлон-13" - єдиного пілотованого корабля, який літав до Місяця, на якому сталася велика аварія.

У некролозі НАСА зазначається, що Ловеллу вдалося "перетворити потенційну трагедію на успіх" і приземлитися в Тихому океані. За приземленням спостерігали десятки мільйонів телеглядачів, і це стало одним із найбільш знакових в історії космічних польотів.

Представник НАСА Шон Даффі написав, що Ловелл допоміг американській космічній програмі "прокласти історичний шлях" до майбутніх місій, а його швидкість мислення і винахідливість у критичних ситуаціях стали основою для майбутніх місій агентства. За його словами, астронавт був відомий дотепністю і любив пожартувати, за що отримав прізвисько "Усміхнений Джим".

Відео дня

"Джим Ловелл втілював у собі тверду рішучість і оптимізм як минулих, так і майбутніх дослідників, і ми будемо пам'ятати про нього завжди", - написав він.

"Ми сумуватимемо за його непохитним оптимізмом, почуттям гумору і за тим, як він змушував кожного з нас повірити, що неможливе - можливо. Він був по-справжньому унікальною людиною", - наголошується в заяві сім'ї астронавта.

Актор Том Генкс, який грав Ловелла у фільмі "Аполлон-13" (1995 рік), назвав астронавта в дописі в інстаграмі одним із тих людей, "хто дерзає, хто мріє і хто веде інших туди, куди вони не наважилися б вирушити самі".

У 1958 році Ловелл подав заявку в NASA і сподівався потрапити в проєкт "Меркурій" - першу пілотовану космічну програму США. Він потрапив до списку із сотні найкращих, але проблеми з печінкою завадили йому здійснити мрію.

Він вилікувався і спробував знову через чотири роки. У 1962 році він увійшов до "Нової дев'ятки", загону, якому належало виконати обіцянку президента Кеннеді і висадитися на Місяці. Це була найелітніша команда льотчиків в історії. Серед них - Ніл Армстронг, Джон Янг і Джим Ловелл.

У квітні 1970 року настала черга Ловелла летіти на Місяць. Політ ледь не став трагічним. На третю добу польоту, на відстані понад 300 тис. км від Землі, під час перемішування кисневих і водневих баків стався вибух. Це була рутинна процедура, але щось пішло не так. Тиск впав.

"Схоже, у нас тут проблема", - сказав Суайгерт.

Ловелл повторив: "Г'юстон, у нас проблема". (У Г'юстоні знаходився центр управління польотом).

Це стало однією з найвідоміших фраз в історії космосу. Екіпаж опинився на межі загибелі, висадка на Місяць була скасована.

Книжка Ловвелла під назвою "Загублений Місяць: небезпечна подорож "Аполлона-13"" лягла в основу фільму 1995 року з Томом Генксом - який зробив фразу "Г'юстон, у нас проблема" крилатою.

Інші новини про астронавтів

Рік тому помер американський астронавт Джо Енгл, який брав участь у місячній програмі "Аполлон" і запусках космічних шатлів. Йому був 91 рік.

Енгл увійшов в історію як єдиний астронавт, який пілотував як ракетоплан Х-15, так і космічний шатл.

Вас також можуть зацікавити новини: