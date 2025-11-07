У процесі створення треку була залучена відома артистка з України.

Відома іспанська співачка Rosalia презентувала свій новий альбом LUX, а з ним і пісню De Madrugá, в якій можна почути слова українською мовою.

Альбом LUX є особливим для співачки, оскільки вона вирішила зробити дещо унікальне. Як вона повідомляла раніше в інтерв'ю для Popcast, платівка складається з 13 треків на різних мовах світу.

Rosalia з повагою поставилася до інших культур. Співачка цілий рік займалася з викладачами, аби покращити свою вимову іноземних слів та правильно їх використати у текстах пісень.

Одну з тринадцяти композицій іспанська зірка вирішила зробити з використанням українських фраз. Тож у пісні De Madrugá, що перекладається, як "З ранку", можна почути такі слова: "Я не шукаю помсти, помста шукає мене", які заспівала Rosalia.

До створення пісні також долучилася відома українська співачка Аліна Паш. Зокрема, її можна почути у хоровому приспіві, де повторюється фраза: "На світанку".

ROSALÍA - De Madrugá

Окрім україномовного треку, в альбомі LUX також є пісні з використанням німецької, англійської, сицилійської, латинської, арабської та інших мов.

Раніше Rosalia розповідала, з якими труднощами зіштовхнулася під час створення нового мультикультурного альбому LUX.

