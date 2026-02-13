Бен Стіллер виступив на підтримку України у скандалі з МОК

Актор висловив повагу українському спортсмену.

Американський комік і кінопродюсер Бен Стіллер, відомий за фільмами "Знайомство з батьками", "Ніч у музеї" та "Дівчина моїх кошмарів", вкотре висловився на підтримку України.

60-річний актор зробив у своєму мікроблозі X репост допису українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого відсторонили від Зимових Олімпійських ігор-2026 за принципове бажання виступати у "шоломі пам'яті" з іменами загиблих українських спортсменів.

"Я хочу подякувати всім за підтримку, яку ми отримуємо. Її дійсно неймовірно багато. Для мене жертва людей, зображених на шоломі, означає більше, ніж будь-яка медаль, адже вони віддали найдорожче, що мали. І я хочу висловити їм свою повагу", - написав Гераскевич.

Стіллер підписав допис скелетоніста коротко, додавши до слів український прапор:

"Велика повага до цього чоловіка".

Як відомо, Бен Стіллер відкрито підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Він неодноразово висловлював солідарність із українцями у своїх соцмережах, а також відвідав Україну як посол доброї волі ООН та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Стіллер закликав міжнародну спільноту не втрачати увагу до України, підтримувати гуманітарні ініціативи та допомагати тим, хто був змушений покинути свої домівки.

