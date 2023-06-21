Нарешті співачка запрем'єрила довгоочікувану пісню.

Українська співачка Надя Дорофєєва майже рік тому написала нову пісню разом зі своїм коханим Михайлом Кацуріним, яка отримала назву "Кохаю, але не зовсім".

Знаменитість виконувала цей трек тільки на своїх концертах і чекала слушного моменту для релізу. Однак всенародна любов прискорила цей процес.

Шанувальники вивчили слова задовго до релізу. Більше того, вони назнімали майже 10 тисяч тіктоків, які зібрали понад 2,5 млн переглядів під цей звук:

"Я тебе кохаю, але не зовсім

Я розбила серце - не ходи тут босим

Було добре влітку, але зараз осінь

І я втомилась від сумних пісень"

У зв'язку з таким ажіотажем Додо ухвалила рішення якомога швидше запрем'єрити новий хіт і мегастильний кліп до нього.

Як відреагувала мережа

"Це дуже круто"

"Як завжди на висоті, обожнюю кожну твою пісню"

"Такий класний стильний кліп"

"Нарешті! Вітаю з прем'єрою"

"Ну все, на репіті тепер постійно. Ти найкраща"

Нагадаємо, Дантес заспівав "Дівчинка Оля" українською і викликав фурор.

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