Пісня, як зазначили у мережі, пробирає аж до мурах.

Український гурт Kozak System представив потужну пісню, яка стала гімном обʼєднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють". Також артисти вже випустили кліп, у якому показали захисників нашої країни.

"Я лють свою перетворю на зброю. Я смерть несу проклятим ворогам. Бо справжній я непереможний воїн. Честь всім героям: сестрам і братам! Я лють свою перетворю на волю. Свобода у крові моїй тече. За цю можливість дякую я долі. Бо цей вогонь запеклих не пече!" - йдеться у пісні.

Лідер гурту Іван Леньо розповів, що пісню було створено спеціально для штурмової бригади. Музиканти пишаються можливістю підіймати бойовий дух захисників України.

"Збройні Сили України довели, що на сьогодні це - найкращі Збройні Сили у світі. Ми захищаємо свою землю. Для нас мотивація має величезне значення. Кожен воїн має бути добре оснащеним, добре підготовленим та ефективним на своєму місці. Тому, коли виникла ідея створення штурмової бригади "Лють", ми підтримали її та написали гімн цій бригаді, тому що в ній воюватимуть дуже вмотивовані професіонали", - розповів лідер Kozak System.

Гімн штурмової бригади "Лють" - кліп

Реакція мережі

Коментатори зізнаються, що потужна пісня викликає у них сльози, адже вони пишаються нашими захисниками, проте дуже за них хвилюються. Також користувачі написали:

"Дякую за потужну пісню! Слава Україні! Героям слава! Велика вдячність всім, хто стоїть на захисті нашої країни"

"Дякую за незламність, за дух України, який дарують ваші пісні! Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!"

"Дякую Kozak System за такий неймовірний потужний твір! Кожне слово просто у серце! Дякую нашим захисникам, низький вам уклін".

Нагадаємо, нещодавно гурт Kozak System виступив у Вінницькій області. На концерт прийшла 91-річна бабуся, яка зворушила полум'яною промовою. Вона сказала, що принципово доживе до перемоги над РФ.

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