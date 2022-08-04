Шанувальники вже встигли оцінити нову версію цієї пісні.

Українська співачка Оля Цибульська переклала на рідну мову пісню Світлани Лободи "Рідний", в якій коханка звертається до одруженого чоловіка зі словами: "Мой родной знакомый, ну, как же я скучала. Сколько зим холодных ты не звонил ночами. Думала, забудешь, у вас всё так красиво. А ты правда любишь её так же сильно, как меня?"

При цьому українська версія цієї пісні звучить набагато мелодійніше. Шанувальники Цибульської в Instagram відзначили, що обов'язково куплять альбом з її перекладеними піснями, якщо вона зважиться його випустити.

"Українською мовою ця пісня звучить набагато краще", "Геніально", "Краще за оригінал", "Дуже красиво і влучно", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Оля Цибульська перевела пісню Тіни Кароль "Скандал" українською та зняла "кліп" у курнику.

"Знімаю цю рубрику для підтримки переходу українців з російської на рідну. І щоб показати - поп-хіти можуть і будуть звучати українською", - підписала свій "кліп" виконавиця.

Вас також можуть зацікавити новини: